Российские туристы шокировали и "добили": легендарный курорт меняет правила въезда

Бали – райский уголок, посетить который мечтают миллионы людей из разных уголков мира. Однако сам остров уже устал от наплыва туристов.

Местные жители возмущены поведением некоторых туристов. Особенно "добили" Бали россияне. После начала полномасштабной войны России с Украиной для них закрылись двери многих мировых курортов.

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Однако на Бали к россиянам относились достаточно лояльно. А те в свою очередь использовали остров, чтобы "проявиться во всей красе". Жители Бали рассказывают, что их культуру просто пытаются уничтожить.

У нас здесь много толерантности... но это такое поведение: "Я – более важный человек". Посмотри на меня. Это отвратительно. Люди устали от этого. Я устал от этого,

– рассказал один из местных жителей.

Кроме того, что россияне нелегально работают на Бали и предоставляют секс-услуги, они еще и оскверняют священные места острова.

"Добил" местных российский блогер, который сфотографировался с голым задом на фоне священной горы Агунг. Ее балийцы считают пуповиной мира.

Бали меняет правила въезда

С 14 февраля 2024 года за въезд на территорию Бали придется платить. Сумма – очень демократичная: 150 000 индонезийских рупий (примерно 9,5 долларов США). Кроме того, примерно 32 доллара придется заплатить за визу на 30 дней.

Хотя, стоит признать, что такая сумма вряд ли остановит россиян. Поэтому местным жителям придется или ужесточать правила, или продолжать страдать.