Автобус в Германию: FlixBus запускает еще один маршрут из украинских городов

Известная европейская компания автобусных перевозок FlixBus открывает уже третий маршрут из Украины в Германию. Спрос на такой рейс – огромный.

Перевозчик запускает новое направление Винница – Кельн. Автобус также будет проходить через Львов, Берлин и Ганновер. Когда запланирован первый рейс и сколько будет стоить билет – смотрите дальше.

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Детали рейса

Спрос на автобусные рейсы в Германию сейчас просто бешеный. Ведь, по данным ООН, именно в этой стране находится самое большое количество украинских беженцев.

Новый маршрут FlixBus к немецким городам будет следующим: Винница – Хмельницкий – Тернополь – Львов – Берлин – Магдебург – Брауншвейг – Ганновер – Билефельд – Дортмунд – Эссен – Дуйсбург – Дюссельдорф – аэропорт "Кельн/Бонн".

Автобусы будут отправляться каждый день в обоих направлениях. Время в дороге от Винницы до Кёльна составляет 33 часа с учетом остановок. Также здесь уже заложено время на пересечение границы (около 4 часов). Но реальная продолжительность поездки зависит от ситуации на пункте пропуска, ведь сейчас сезон отпусков, поэтому очереди могут быть больше.

Билеты на автобус уже можно купить. Первый рейс запустят 25 июля.

Сколько стоит билет

Цена такой поездки зависит от нескольких факторов: насколько заранее вы приобрели билет и полностью ли заполнены места в автобусе. Если забронировать поездку заранее, получится дешевле. На популярные маршруты Львов – Берлин, Львов – Ганновер цены стартуют от 2 128 гривен за место.

Это уже третья линия FlixBus из Украины в Германию. Автобусы уже курсируют по маршрутам из Киева в Берлин и из Киева в Бремен. Всего перевозчик запустил 23 прямых линии из Украины в шесть стран Европы: Польшу, Германию, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.

, в середине июля начал курсировать новыйПеревозчик запустил рейс из Трускавца в Катовице, проходящий Львов и Краков с заездом в аэропорт.