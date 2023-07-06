FlixBus запускает новый автобус из Украины в Польшу: детали маршрута

Рейс будет отправляться из Трускавца, а конечной станцией маршрута будет Катовице. Новая линия автобуса также соединит Львов с аэропортом Кракова.

Популярный автобусный перевозчик запустил новый рейс из Трускавца в Катовице, который проезжает Львов и Краков с заездом в аэропорт.

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Детали маршрута

На новой линии N3234 также будут остановки в украинских городах Дрогобыч и Стрый и в польских городах Жешув и Тарнув. Автобус будет курсировать каждый день. Рейс FlixBus Катовице – Трускавец запустят 14 июля.

Расписание нового автобуса / Фото с твиттера FlixBus

Автобус из Трускавца будет отправляться в 18:35, а прибывать в Катовице в 7:30 (в 6:20 будет заезд в аэропорт в Кракове).

В обратном направлении он будет отправляться из Катовице в 22:05, а из аэропорта Кракова – в 23:50. В Трускавец автобус будет приезжать в 12:00.

Цены на билеты

Примеры бронирований (на 19 июля):

Трускавец – Катовице – 30 евро (1 199 гривен);

– 30 евро (1 199 гривен); Львов – Краков – 30 евро (1 199 гривен) или 42 евро (1 700 гривен);

– 30 евро (1 199 гривен) или 42 евро (1 700 гривен); Львов – Аэропорт Краков-Балице – 30 евро (1 199 гривен) или 35 евро (1 400 гривен).

Раньше до аэропорта Краков-Балице можно было добраться только с пересадкой.

Напомним, в мае автобусный лоукостер FlixBusиз Киева в аэропорты Шопена и Модлин в Варшаве.