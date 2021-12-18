В Австрии работник банка украл 200 тысяч евро: как он потратил деньги

Клиенты одного из банков Австрии стали жертвами молодого мошенника. 18-летний юноша, устроившийся на работу в банк, снял более 200 тысяч евро со сберегательных счетов.

Украденными деньгами он финансировал свою развратную жизнь и хвастался этим в соцсетях.

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Как впоследствии объяснил сам парень, он хотел вести образ жизни светского расточителя. Но ни состоятельных родителей, ни собственных сбережений у него не было. Поэтому 18-летний юноша и решил устроиться в банк, где тайно выводил деньги со счетов своих клиентов.

По версии следствия, банковский служащий снял более 200 тысяч евро в период с июня по август 2021 года.

Как парень потратил деньги

На украденные средства парень финансировал свою роскошную жизнь и спекулировал биткоинами. Среди прочего он купил 2 машины стоимостью почти 100 тысяч евро каждая. А именно: Audi R8 и BMW M4. Поездки на них почти всегда заканчивались в дорогих отелях, где парень со своими друзьями проводил дикие вечеринки с шампанским.

Парня разоблачили с помощью соцсетей

Все свои развлечения молодой человек снимал на видео, которые затем распространял в соцсетях. Это и вызвало волнение нескольких завистников, которые анонимно проинформировали об этом полицию. Когда следователи обвинили подозреваемого, он безропотно во всем признался. Юношу немедленно уволили, а его авто – конфисковали. Дело передали в прокуратуру.

Клиенты банка даже не заметили нехватки денег на их сберегательных счетах.