В Австрии изменили правила проезда в общественном транспорте для граждан Украины

Украинцы, прибывшие в Австрию из-за войны в Украине, могли до конца октября бесплатно передвигаться поездами местной железной дороги ÖBB. Следовательно, с 1 ноября в стране начали действовать новые правила проезда для беженцев.

Так, инициатива Not-Ticket Ukraine, благодаря которой беженцы из Украины могли бесплатно пользоваться общественным транспортом Вены и услугами Австрийской федеральной железной дороги (ÖBB), прекращает свое действие. Правда, для определенной категории украинцев бесплатные билеты все же будут доступны.

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Кто может рассчитывать на бесплатный проезд в рамках "Not-Ticket Ukraine"

С начала ноября 2022 года украинцам оплачивать проезд в поездах ÖBB не нужно в случае первого въезда в Австрию и в случае транзита через страну (поезда из Бржецлава, Братиславы или Хедьешалома в пункт назначения в Австрии или на пограничные станции в направлении Германии, Швейцарии и Италии).

Следовательно, ÖBB будет выдавать "Билет для впервые прибывших украинцев" (Erstankunft Ukraine-Ticket). Для этого необходимо предъявить украинский паспорт. Владельцы такого бесплатного билета смогут им воспользоваться в течение 24 часов с момента выдачи.

Остальные же украинцы, дольше находящиеся в Австрии, должны самостоятельно оплачивать проезд в поездах ÖBB.

Как и где можно получить Erstankunft Ukraine-Ticket

Бесплатный билет украинцы, впервые прибывшие в Австрию, смогут получить непосредственно в поезде по дороге от пограничных станций Бржецлав (Чехия), Мархегг и Китзее (Словакия) и Хедьешхалом (Венгрия) в Вену.

Если же беженцы не встретят ни одного проводника в поезде, то будут выдавать Erstankunft Ukraine-Ticket на Центральном вокзале Вены и на Центральном вокзале Граца (в туристическом центре ÖBB).