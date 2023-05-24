Пляж с кенгуру признали самым красивым в мире: какие еще локации вошли в ТОП-10

Австралийский Лаки Бэй возглавил рейтинг самых красивых пляжей в мире. И да, на нем действительно гуляют кенгуру.

Пляж Лаки Бэй в Австралии расположился на территории Национального парка Кейп-Ле-Гранд. В этом году он заслужил звание самого красивого в мире. И здесь дело не только в его мелком песке и фантастической береговой линии. У пляжа есть "изюминка" – здесь свободно гуляют кенгуру.

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Чем поражает Лаки Бэй

Победу в рейтинге пляжу Лаки Бэй подарили после опроса 750 инфлюэнсеров, экспертов по путешествиям и журналистов. Нетронутая природа и отличные условия для купания сделали свое дело. Также эксперты отметили, что в этой австралийской местности по 303 солнечных дня в год. Но ведь будем откровенны, разве можно упустить тот факт, что вдоль береговой линии Лаки Бэй свободно разгуливают кенгуру?

Туристы фотографируются с кенгуру на австралийском пляже / Фото ABC News

Протяженность береговой линии Лаки Бэй – более 5 километров. Поэтому на территории не проблема найти тихое место, чтобы насладиться красотой природы. Здесь можно не только наблюдать за кенгуру, но и понырять, прокатиться на каноэ или каяке или прогуляться по территории у побережья.

Какие еще пляжи вошли в список

Топ-10 самых красивых пляжей мира:

Лаки Бэй, Австралия; Сурс д'Аржан, Сейшельские острова; Эль-Нидо, Филиппины; Пляж Вайтхейвен, Австралия; Остров Ван-Фут, Острова Кука; Залив Транк, Виргинские острова США; Пляж Хонопа, Гавайи; Пляж Рейнисфьяра, Исландия; Пляж Навагио, Греция; Пляж Баландра, Мексика.

А полный рейтинг, в который внесли 50 самых красивых пляжей в мире можно посмотреть здесь.