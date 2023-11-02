Украинская авиакомпания будет выполнять больше рейсов из Польши: куда можно полететь

Украинский перевозчик Skyline Express Airlines расширяет географию полетов из Польши. Теперь добавились рейсы из аэропорта Варшава-Радом.

Это уже пятый аэропорт, из которого летает украинская авиакомпания Skyline Express Airlines, которая до марта 2023 года называлась Azur Air Ukraine. Кроме Радома авиаперевозчик выполняет рейсы из варшавского аэропорта имени Шопена, а также из Катовице, Познани и Жешува.

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Первый рейс из Радома

30 октября авиаперевозчик впервые совершил полет из аэропорта Радом, расположенного в 90 километрах от Варшавы, до египетского курорта Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщил руководитель службы безопасности Skyline Express Airlines Василий Гузь.

До марта 2023 эта авиакомпания называлась Azur Air Ukraine. Она связана с туроператором Anex Tour, первоначально работавшим в Украине и России. Весной украинская компания начала деятельность в Польше, выполняя полеты на самолетах Boeing 757-300, принадлежащих турецкой авиакомпании Mavi Gök Aviation.

Украинскую компанию решили переименовать, чтобы не было ассоциации с российскими авиалиниями Azur Air, которые до сих пор работают в РФ и являются самым крупным чартерным перевозчиком в стране. Но из-за западных санкций Azur Air может использовать только 14 самолетов из 22. Огромные трудности возникли из-за экспортных ограничений, которые США наложили на российские авиакомпании.

Пассажиры смогут наблюдать за полетом в реальном времени

Канадская авиакомпания Air Canada запускает необычную услугу для пассажиров. Им покажут полет в прямом эфире благодаря камерам, установленным на корпусе самолета. Каждый пассажир на своем мониторе, вмонтированном в спинку кресла, сможет следить за происходящим за бортом.

Сигнал наружных камер подключили к развлекательной системе в салоне самолета. Так что клиенты авиакомпании могут выбрать: смотреть фильм, слушать музыку, играть в игру или следить за перелетом, как за реалити-шоу.