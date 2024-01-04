Авиакомпания WizzAir случайно "отменила" все рейсы из Кишинева: что произошло

Венгерский лоукостер по ошибке прекратил продажу билетов на все рейсы из столицы Молдовы с 15 января. В WizzAir объяснили этот загадочный момент техническим сбоем.

Билеты из Кишинева некоторое время было невозможно забронировать. Все рейсы были обозначены "отмененными". Пресс-службе аэропорта пришлось объяснять ситуацию пассажирам.

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Технический сбой "отменил" рейсы

После серьезной огласки работники аэропорта Кишинева сообщили, что это был технический сбой, ни один рейс на самом деле не отменяли.

В системе бронирования Wizz Air произошла техническая ошибка. Сейчас они работают над возобновлением отмененных рейсов,

– сообщили пассажирам в аэропорту.

Информацию о техничном сбое также подтвердили и в Органе гражданской авиации. Там заверили, что ни один из перевозчиков за последнее время не отменял рейсы из аэропорта столицы Молдовы. Напомним, с середины декабря авиакомпания выполняет рейсы из Кишинева в Рим, Милан и Лондон.

Впоследствии сообщили, что ошибку устранили и все рейсы Wizz Air возобновлены, и их снова можно бронировать.

Молдова "дерусифицирует" аэропорт

Пока неизвестно, с чем связан этот масштабный сбой. Есть версия, что техническая ошибка могла произойти из-за того, что аэропорт в будущем должен изменить код в реестре.

Единственный международный аэропорт страны, расположенный в Кишиневе, изменит международный код IATA, используемый при бронировании билетов, на "дерусифицированный". Сейчас в реестре IATA аэропорт Кишинева обозначается кодом KIV. Это сокращение от русского слова "Кишинёв". Но когда Молдова вернулась к румынскому языку, название ее столицы пишется как Chișinău. Поэтому международный код аэропорта вскоре будет изменен.