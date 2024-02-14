Минимум 50 евро: известная авиакомпания вводит штрафы для для пассажиров

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines объявил о новых правилах перевозки ручной клади. Они начали действовать сегодня, 14 февраля.

В Pegasus Airlines заявили, что теперь правила перевозки будут зависеть от тарифа, а также – маршрута. Если пассажир или пассажирка приобрели самый дешевый билет, они смогут взять с собой только сумку весом до 3 килограмм. Это – тариф Light.

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Также будут тарифы Saver plus и Comfort flex Saver. Согласно им, пассажиры смогут взять с собой два предмета:

один – 55х40х20 сантиметров (до 8 килограммов);

второй – 40х30х15 сантиметров (до 3 килограммов).

Если же рейс Pegasus Airlines – внутренний, все тарифы предусматривают только багаж с размерами 55х40х20 сантиметров и весом до 8 килограммов.

За нарушение новых правил предусмотрен серьезный штраф: каждый предмет, который не соответствует нормам тарифа, равен + 50 евро штрафа.

Для кого сделали исключение

Исключение составляют только пассажиры, которые приобрели билет еще до 13 февраля. Они имеют право взять с собой один предмет без весовых ограничений. Единственное условие – 55х40х20 сантиметров.