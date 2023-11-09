Пилоты и стюардессы будут носить стильную форму от кутюрье: какая авиакомпания "побалует" экипаж

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) представили новую форму для экипажа. Будут и разные цвета, и образы на выбор, одним словом, стильно и современно.

Интересно, что ее разработал известный кутюрье страны – Руфат Исмаил. На какую форму AZAL заменит старую одежду пилотов, стюардесс и наземных сотрудников – смотрите ниже!

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AZAL оденет пилотов и стюардесс в стильную форму от кутюрье

"Азербайджанские авиалинии" представили новую униформу, идеально сочетающуюся с фирменным стилем авиакомпании. Наряд имеет характерную цветовую гамму авиакомпании – синий, светло-голубой и белый.

По словам дизайнера, в новой коллекции одежды для персонала AZAL он стремился создать сбалансированную элегантность, добавляя современные модные элементы в классический стиль.

Нашей целью было создание коллекции актуальной во все времена и не перегруженной большим количеством тенденций,

– прокомментировал он.

Так, пилоты и бортпроводники теперь будут одевать стильную синюю форму. Для максимального комфорта члены экипажа, в том числе стюардессы, получат светлые комплекты на летний сезон и темные на зимний.

Кроме того, стюардессы будут иметь свободу выбора между платьями или брючными костюмами.

Пилоты и бортпроводники в новой форме / Фото AZAL

Образы членов экипажа на фоне самолета AZAL являются примером гармонии между новой униформой и ливреей авиакомпании.

С помощью обновления униформы AZAL хочет визуализировать изменение своего сервиса. Авиаперевозчик намерен повысить квалификацию своего персонала, обновить меню и ввести другие изменения.

Finnair позволит пользоваться мессенджерами во время полета

Авиакомпания Finnair запустила новую услугу для своих пассажиров – возможность использования мессенджеров на борту во время полета.

Услуга бесплатна для часто летающих Finnair Plus. Теперь пассажиры смогут получать и отправлять сообщения через WhatsApp, Viber, Kakao Talk, WeChat и iMessage.