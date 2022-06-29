Autolux запустил новый рейс из Киева к морю
Источник:фейсбук AUTOLUX
Перевозчик Autolux анонсировал первый в этом сезоне рейс к морю. Обо всех деталях курортного направления – читайте дальше.
Речь идет о рейсе Киев – Варна. В этом направлении автобусы Autolux начнут курсировать с 9 июля. Рейсы в жаркую Болгарию будут выполнять сначала три раза в неделю, а с 18 июля – каждый день.
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Что известно о маршруте и стоимости билетов
Отправляться автобусы из Киева в 08:35, прибытие в Болгарию запланировано в 08:30. Таким образом, в дороге придется пробыть практически сутки. Маршрут будет проходить через Умань, Одессу и Измаил.Полный маршрут рейса Киев – Варна: Киев – Белая Церковь – Умань – Одесса – Измаил – Рени – Джурджулешты 1 – Джурджулешты 2 – Джюрджюлешть – Негру-Водэ – Кардам – Варна.
Билеты в одну сторону обойдутся от 1513 гривен.
Где купить билеты на автобус
Билеты уже доступны на сайте autolux.ua
В стоимость входит Wi-Fi, туалет и мультимедийная система – на борту автобусов можно смотреть фильмы, слушать музыку или играть игры. Дополнительные услуги включают: горячие напитки и еду.
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