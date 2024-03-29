Перед Пасхой: популярная европейская авиакомпания отменяет сотни рейсов

Христиане западного обряда празднуют Пасху в воскресенье, 31 марта. Многие едут домой на праздники. Однако авиакомпания Austrian Airlines, к сожалению, отменила сотни рейсов.

Пресс-служба Austrian Airlines сообщила, что отменить пришлось более 400 рейсов. В целом пострадали примерно 50 тысяч пассажиров. К сожалению, очевидно, некоторые из них не успеют добраться до пункта назначения на Пасху.

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Людей успокоили: бронирование на рейсы перенесут или вернут деньги за билеты.

Все пассажиры будут перебронированы на следующий возможный рейс. Вы можете перебронировать рейс, отменить рейс и получить возврат денег. С выходных можно бесплатно перебронировать или отменить рейс на нашем сайте на рейсах Lufthansa Group Airlines,

– говорится в сообщении.

Стоит заметить, что Austrian Airlines входит в группу Lufthansa.

Что стало причиной отмены рейсов

В Austrian Airlines объяснили, что рейсы пришлось отменить из-за забастовки работников. Она продлится 36 часов. Забастовка началась из-за вопроса оплаты труда для пилотов, а также – бортпроводников.

Стоит заметить, что забастовки работников авиасферы в Европе стали очень частыми. Фактически ежемесячно приходится отменять сотни рейсов. В частности, в марте забастовки состоялись в 11 крупнейших аэропортах Германии.