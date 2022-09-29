Что стоит знать иностранцам об аренде квартиры в Испании: мифы и реальность

Не только Польша, Чехия и Германия являются популярными направлениями для миграции среди украинцев. Наши земляки также уезжают и в Испанию. Поэтому вопрос аренды жилья в этой стране остается актуальным. Об особенностях испанского рынка недвижимости рассказываем в нашем материале.

Давайте разбираться, как заключить договор аренды иностранцам в Испании и на что стоит обратить внимание. Как быть с задатком за квартиру: сколько платить и как потом вернуть деньги? Ответы на эти и другие часто задаваемые вопросы ищите ниже.

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Почему сложно снять квартиру иностранцам?

Между иностранцем и гражданином Испании владелец жилья скорее выберет испанца. Дело в том, что в таком случае арендодатель может быть уверен в документах, что испанцы будут проживать долгосрочно и мало шансов, что станут оккупасами. Кто такие оккупасы? Это люди, которые незаконно вселяются в жилье или позже перестают платить за аренду, оставаясь в квартире нелегально, а главное бесплатно.

Квартиру сдают только при наличии испанского рабочего контракта?

Да, местные предпочитают сдавать квартиры арендаторам с испанским рабочим контрактом и подтверждением последних трех зарплат. Но выход есть – вы можете предоставить контракт другой страны, выписки из банковских счетов и другие документы, подтверждающие вашу платежеспособность.

Нужно сразу вносить предоплату за 6 месяцев?

Необязательно. Чаще всего при заселении просят залог, равный сумме оплаты аренды за 2 – 3 месяца. Но да, некоторые владельцы настаивают на большей предоплате, но и соглашаться вам необязательно.

Правда ли, что задаток за квартиру часто не возвращают?

Чаще залоговую сумму возвращают в течение месяца после выселения. Однако есть арендодатели, не спешащие возвращать деньги. Чтобы подстраховать себя, лучше сделать видео и фото квартиры при заселении и перед выселением, чтобы доказать, что все в порядке.

Устроить ребенка в школу можно только в том районе, где сняли жилье?

Если рассматривать государственные и получастные школы, то запись проходит по прописке и при наличии свободных мест. На частные школы это правило не распространяется.

На какой срок можно снять квартиру в Испании?