"Антиинфляционный щит 2.0": в Польше снизят цены на еду, топливо и газ

Подробности антиинфляционной правительственной программы представил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он объявил о введении нулевой ставки НДС на топливо, пищевые продукты, газ и удобрения.

"Антиинфляционный щит 2.0" должен защитить тех, кого инфляция поражает больше всего, говорят представители власти. Глава правительства выразил надежду, что жители Польши увидят четкое снижение цен уже через три недели.

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Подробнее о программе

Новые решения по противодействию инфляции будут введены на полгода с 1 февраля (то есть, до конца июля). Проект предусматривает:

с 23% до 8% будет снижен НДС на топливо;

НДС на пищевые продукты снижается с 5% до 0% (цены на продукты должны стать ниже уже с 1 февраля);

полностью отменяется налог на газ;

снижается НДС на электроэнергию до 5% на следующие 4 месяца;

НДС на отопление снизится до 5 процентов;

НДС на удобрения составит 0%.

По словам премьер-министра, подобные действия помогут жителям страны сохранить немало сбережений. Политик отметил, что, например, снижение ставки НДС на продукты питания сохранит в кошельке среднестатистического поляка около 45 злотых в месяц, а снижение налогов на топливо, газ и отопление позволит сэкономить еще десятки злотых.

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