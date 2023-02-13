В Амстердаме вводятся новые ограничения в квартале "красных фонарей": касается марихуаны

Новые правила поведения для туристов обнародовали городские власти. Они вступят в силу в середине мая.

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Амстердам известен во всем мире своей работой каннабис-кафе, которые посещают миллионы туристов. Но сами амстердамцы постоянно жалуются, что нетрезвые туристы провоцируют повышение уровня преступности. Потому почти все местные депутаты поддержали меры.

Власти надеются, что это улучшит условия жизни людей в этом районе. Уже раньше там вводились другие правила: ограничивали время работы заведений, магазинов с алкоголем.

Запрет марихуаны – не единственная инициатива власти

Городской совет Амстердама также объявил, что рестораны и бары должны будут закрываться до двух часов ночи в пятницу и субботу, а после первого – в старую часть города нельзя будет пропускать новых посетителей.

Секс-работники также должны будут закрывать свои заведения в три ночи.

Сейчас в районе красных фонарей только продажа алкоголя в магазинах, винных лавках и кафе – незаконна с четверга по воскресенье после 16:00. Теперь городской совет будет просить продавцов полностью убрать алкоголь из витрин.