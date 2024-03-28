Придумали очень странный способ: в Амстердаме решили "отпугивать" туристов

Амстердам продолжает свою борьбу с засильем туристов, мешающих горожанам, с помощью онлайн-теста. По замыслу мэрии, тест "отпугнет" любителей шумных вечеринок с алкоголем и наркотиками.

В декабре 2023 года мэрия приняла целый пакет мер, среди которых сокращение рынка жилья, сдаваемого на короткий срок, и запрет открытия сувенирных лавок в центральной части города. Все для того, чтобы избавиться от репутации места, где "можно все".

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В Амстердаме решили "отпугивать" туристов с помощью онлайн-теста

В тесте – с десяток вопросов о том, какие у тебя планы на трип в Амстердам. Например, едешь ли ты с большой компанией или один(а), собираешься ли тусоваться до рассвета, хочешь ли попасть в Квартал красных фонарей или попробовать марихуану и тому подобное.

Иногда выпадают "sorry"-месседжи: "Теперь это запрещено" или "Нам жаль, но больше такой возможности нет".

К слову, в конце теста есть ссылка на новые правила мэрии. Пройти тест можно по ссылке.

В Амстердаме решили "отпугивать" туристов с помощью онлайн-теста / Фото Unsplash

В последние годы Амстердам борется с потоком туристов, которые приезжают не ради исторических памятников и культурного досуга, а чтобы не отказывать себе в выпивке и наркотиках. Они шумят по ночам, загрязняют город и ведут себя бесцеремонно.

Квартал красных фонарей могут перенести

В Нидерландах власти Амстердама предложили новое место для квартала красных фонарей предложили новое место для квартала красных фонарей. Среди ряда предложенных мест – рядом с агентством ЕС по лекарственным средствам. Официально это предложение должны внести в городской совет в начале 2024 года. Таким образом власти города хотят снизить уровень преступности и количество туристов в центре.

Против планов городских властей выступили и жители южного Амстердама, которые не хотят видеть там "эротический центр". Не оценили замысел и сами секс-работники, которые считают, что их несправедливо обвиняют в чрезмерном количестве туристов и преступников.