В Амстердаме появилась "крылатая зебра": как это повлияет на безопасность дорожного движения

Дорожная служба Амстердама на одном из городских перекрестков организовала "крылатую зебру". Что предполагает такой тип пешеходного перехода, читайте дальше в нашем материале.

Так, на улицах Нидерландов впервые появилась "крылатая зебра". Речь идет об удлиненном пешеходном переходе, способствующем безопасности дорожного движения, а нанесли дорожники его на пересечении Admiralengracht и Jan Evertsenstraat в Амстердаме.

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Что известно об экспериментальном проекте "крылатой зебры"

Дело в том, что этот оживленный перекресток и в 2021 году там произошло серьезное ДТП. Такие локации в стране называют "черными точками" (blackspots). Места, где часто случаются аварии, осматриваются соответствующей рабочей группой, чтобы понять, с помощью каких решений можно улучшить дорожную ситуацию в этом конкретном месте.

После исследования перекрестка на Admiralengracht было решено опробовать обновленный пешеходный переход. Его длина составляет 10 метров вместо обычных 4 метра, поэтому автомобилисты вынуждены притормаживать раньше и останавливаться дальше пешеходов, переходящих дорогу.



"Крылатая зебра" в Амстердаме / Фото Amsterdam

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Эта "крылатая зебра" – пилотный проект, поэтому в ближайшие месяцы ее использование будет контролироваться, и в случае успеха, удлиненный пешеходный переход нанесут и в других местах Амстердама.

Безопасность дорожного движения – мой приоритет. Я хочу видеть город, где дети смогут ездить на велосипеде или безопасно идти пешком в школу, где пожилые люди любят ездить на двухколесных и где можно легко добраться с точки А до точки Б. Чтобы достичь этого, необходимо значительно улучшить безопасность дорожного движения и принять дополнительных мер. Мы работаем над этим по многим направлениям,

– рассказал Ветгудер Эгберт де Врис из департамента Движения и транспорта, качества воды и воздуха.

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