В Амстердаме открыли большой городской пляж Strand IJburg

Городской пляж Амстердама Strand IJburg снова доступен для посетителей. Вместе с тем, официальное открытие пляжного сезона 2022 года запланировано только в конце мая.

Так, уже с 1 мая заработал Strand IJburg – городской пляж на востоке Амстердама. А в субботу, 21 мая, с 13:00 до 16:00 там состоится официальное открытие пляжного сезона с праздничной программой.

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Strand IJburg – это полноценный пляж, где можно купаться, играть в волейбол или футбол, брать уроки серфинга или сапсерфинга, кататься на роликах, жарить барбекю, смаковать мороженое и взять напрокат шезлонги или зонтики.



Амстердамский пляж Strand IJburg / Фото Амстердам

Как добраться до Strand IJburg

Пляж IJburg расположен на Страндайланде (Strandeiland), активно строящемся крупнейшем острове архипелага Айбург (IJburg). Добраться сюда можно велосипедом, автомобилем, трамваем №26 или автобусом №66.

Что известно об острове Strandeiland

Первые работы в этом районе начались в 2001 году, а мелиорация земель для Страндайланда – пять лет назад. Чтобы создать остров в размере 138 гектаров, было переработано более 14 миллионов кубических метров песка. Общий план этого жилого района включает в себя строительство шести островов: первая фаза – Стайгерайланд (Steigereiland), Ритайланд (Rieteiland) и Хавенайланд (Haveneiland) почти готова. Второй этап с островами Сентрумайланд (Centrumeiland), Страндайланд (Strandeiland) и Баутенайланд (Buiteneiland) сейчас находится в стадии разработки. Планируется, что работы будут завершены к 2029 году. В общей сложности здесь появится около 20 тысяч домов для 50 тысяч жителей.