Двое американских туристов заночевали на Эйфелевой башне: выпили лишнего

Мужчины из США сумели остаться незамеченными и переночевали на Эйфелевой башне. Нарушителей обнаружили уже утром, когда они немного протрезвели.

Охрана культурного памятника ничего не подозревала и просто совершала утренний обход перед открытием. Они сами не ожидали увидеть на Эйфелевой башне незваных "квартирантов".

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Остались на ночь

Известно, что американские туристы оплатили вход и поднялись на Эйфелеву башню поздно вечером. А когда уже спускались по лестнице вниз, перелезли через забор и попали в закрытую для посетителей зону. Поэтому освобождать их оттуда пришлось с помощью спасателей – привлекли специальный отдел для спасения людей с высоты.

Французские прокуроры также рассказали журналистам, что эти туристы были в нетрезвом состоянии.

Похоже, они застряли из-за того, насколько они были пьяны,

– сообщили прессе правоохранители.

Мужчин доставили в отделение полиции для объяснений. Никакого ущерба они, к счастью, не нанесли. Компания-администратор Эйфелевой башни Sete планирует подать на нарушителей жалобу за "проникновение на объект исторического или культурного наследия".

Фальшивые минирования Эйфелевой башни

Нетрезвые американцы — не единственное приключение, которое произошло с главным символом Парижа на этой неделе. На выходных Эйфелеву башню дважды закрывали из-за электронных писем о якобы заминировании.

Правоохранителям приходилось эвакуировать всех посетителей и проверять территорию. На месте работали саперы и кинологическая команда. Тревога оказалась фальшивой, поэтому Эйфелева башня смогла снова открыться для туристов в 21:00.

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