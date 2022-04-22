Альтернатива OLX: где в Чехии искать и покупать вещи недорого – 10 сайтов с объявлениями
22 апреля 2022 , 19:57Читати новину українською
Современный пользователь привык в основном закупаться в интернете. В онлайн-магазинах сегодня можно приобрести что угодно – от продуктов и предметов первой необходимости до одежды, бытовой техники и автомобилей.
Более того, предложений достаточно на любой кошелек. В сети немало сайтов как с новыми товарами, так и много площадок с объявлениями о подержанных вещах.
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Ведь зачем платить больше? Повторное использование – это не только бюджетно, но и экологично, что сейчас в тренде. Рассказываем, какие ресурсы, ориентированные на вторичный рынок, популярны в Чехии.
10 чешских сайтов,
где можно купить или получить бесплатные б/у товары
- Bazoš.cz – предлагает пользователям легко продать здесь ненужные вещи. Более того, на сайте можно и продать, и купить практически все – от мобильных телефонов до одежды, домов и квартир. Для удобства можно использовать мобильное приложение.
- Sbazar.cz – за ресурсом стоит чешский Seznam.cz, благодаря которому он постоянно развивается и совершенствуется. Он также имеет приложение.
- Vinted.cz – сайт, который больше ориентированы на винтажную, брендовую одежду и косметику, но можно найти и другие товары, например, для детей.
- По схожему формату работают Batner.cz и Bazar.cz. Удобно также пользоваться маркетплейсом в фейсбуке, выбрав нужную геолокацию в Чехии.
- На Aukro.cz есть обычные объявления о продаже вещей, но 80% пользователей продают по принципу онлайн-аукциона.
- Есть сайты, где люди готовы отдавать лишние вещи бесплатно. Например, Nevyhazujto.cz, Vsezaodvoz.cz и Darujizaodvoz.cz предлагают самые разные вещи на самовывоз.