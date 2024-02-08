Горы воняют: альпинистам на Эвересте приказали убирать собственные экскременты

Пытаясь решить проблему с отходами в районе Эвереста, непальский муниципалитет издал директиву, которая обязывает альпинистов убирать собственные экскременты. Экстремалы должны возвращать отходы обратно в базовый лагерь для утилизации.

Большинство альпинистов и вспомогательного персонала во время восхождения, как правило, копают яму для туалета. Но чем выше в горы, тем меньше в некоторых местах становится снега, поэтому ходить в туалет приходится под открытым небом. Это имеет последствия.

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Альпинистам на Эвересте убирать собственные экскременты

Как отмечают городские власти, мизерное количество людей, которые совершают восхождение на вершину Эвереста, ответственно утилизируют свои отходы в биоразлагаемые пакеты. Эта проблема с мусором мучает Эверест и окружающие горные хребты уже много лет, несмотря на тенденцию к росту количества инициатив по уборке.

Организация "Комитет по контролю загрязнения Сагарматхи" (SPCC) подсчитала, что вдоль маршрута от базового лагеря у подножия Эвереста до четвертого лагеря, расположенного ближе к вершине, накопилось три тонны человеческих экскрементов.

Из-за экстремальных температур экскременты, остающиеся на Эвересте, не разлагаются полностью.

Наши горы начали вонять. Мы получаем жалобы на то, что на скалах видно человеческие испражнения, а некоторые альпинисты болеют. Это неприемлемо и портит наш имидж,

- сказал Мингма Шерпа, глава сельского муниципалитета Пасанг Лхаму.

Согласно новой директиве, альпинисты, которые готовятся покорить грозный Эверест и соседнюю гору Лхоцзе, должны будут приобрести в базовом лагере специальные "мешки для фекалий". По возвращении альпинистов эти пакеты будут подвергаться проверке в рамках ужесточенных правил обращения с отходами на известных вершинах.

Какие меры принимают власти?

Муниципалитет деревни предоставил разрешение SPCC (Комитета по восхождению на вершины шерпов) на закупку примерно 8 000 мешков для фекалий из США. Эти мешки удовлетворят потребности около 400 иностранных альпинистов и 800 вспомогательного персонала во время предстоящего альпинистского сезона, который начнется в марте.

Эти пакеты для кала содержат химические вещества и порошки, которые делают человеческие экскременты твердыми и почти без запаха. Обычно альпинисты проводят около двух недель в высших лагерях для попытки подняться на вершину. Поэтому планируется, что им будут выдавать два пакета, каждый из которых они смогут использовать 5 – 6 раз.