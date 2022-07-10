Пять аквапарков Польши для активного отдыха с детьми

Не достопримечательностями и музеями единственным. Помимо культурной программы, в Польше можно устроить себя и активные выходные. Поход в аквапарк – хорошая идея для семейного отдыха.

Собрали популярные аквапарки со всей Польши. Ниже кратко рассказываем о каждом из них.

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5 аквапарков Польши

Suntago Water World – здесь бассейны на любой вкус: термальный, соляной и т.д. Также есть 32 горки и несколько саун. А еще он считается самым большим крытым аквапарком в Европе.

Локация: Nowy Świat 1, 96-320 Wręcza (в 50 километрах от Варшавы).

Majaland – это детский парк развлечений в Польше. В парке, созданном по мотивам мультфильма "Пчелка Мая", функционируют 25 аттракционов.

Локация: Kownaty 17, 66-235 Kownaty (в 20 километрах от Варшавы).

Deepspot – самый глубокий в мире бассейн для дайвинга: 45 метров глубины и целых 8 тысяч кубометров воды. Аттракционы понравятся как профессионалам, так и начинающим.

Локация: Warszawska 50, 96-320 Mszczonów.

Julinek Park – парк развлечений для всей семьи. Здесь также есть поле для минигольфа, самый большой веревочный парк в регионе, стена для скалолазания и территория надувных игрушек.

Локация: Julinek 1, 05-084 Leszno.

Energylandia – парк разделен на шесть зон, каждая из которых имеет разные интересности. Экстремальные американские горки, яркие карусели, трассы для гонки, а также многочисленные сезонные аттракционы.

Локация: aleja 3 Maja 2, 32-640 Zator (в 50 километрах от Кракова).

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