Пляжи Хургады закрывают для купания и дайвинга: что случилось
Источник:Министерство окружающей среды Египта
8 июня в египетском курортном городе Хургада акула напала и съела мужчину заживо у берега. По данным местной полиции, погибший – гражданин России.
Пляжи Хургады закрывают
После нападения акулы власти Хургады ввели запрет на купание и водные виды спорта на пляжах. Группа специалистов была направлена на место происшествия для расследования.
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Следственные работы завершены, и Красноморские заповедники подтвердили, что произошло нападение тигровой акулы на человека, повлекшего смерть.
Министр окружающей среды Египта издал указания специалистам о сканировании поверхности инцидента, чтобы заметить рыбу, которая вызвала это. Также запретил купаться на пляжах в течение двух. Так, запрет начал действовать с утра 9 июня и продлится до понедельника, 12 июня.
Издано указание принимать меры по приостановке плавания, сноркелинга и водных видов спорта на ограниченной территории между курортом Эль-Гуна Север и южной границей Абу-Сума Бэй Южный на два дня начиная с утра пятницы,
– заявил губернатор Красного моря.
В Минокружности подтверждают, что предотвращение плавательных занятий осуществлялось с учетом соблюдения международных протоколов, применяемых в случае таких инцидентов.
Что предшествовало такому решению?
Муж плавал вместе с девушкой в море, как вдруг к нему подплыла акула. Женщине удалось спастись от этого инцидента, россиянин погиб.
В полиции Хургады отмечают, что погибший несколько месяцев проживал в Египте и пришел поплавать в район Dream Beach. Акула разорвала россиянина на глазах у собственного отца. Спасатели приехали на место происшествия, но уже не смогли помочь.
Жертвой оказался 23-летний Владимир Попов из Архангельской области России. Предварительно семья парня купила квартиру и уже несколько месяцев проживает в комплексе British Resort в Хургаде.