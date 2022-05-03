Как проще всего попасть в Румынию? Где найти жилье? Какие льготы доступны для украинцев? Об этом и других особых условиях приема беженцев в соседней стране – читайте дальше в краткой подборке на Закордон 24.
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Что нужно знать беженцам из Украины, направляющимся в Румынию
- Пересечь границу с Румынией можно через пункты пропуска Порубное, Дяково, Солотвино. А также через пункты пропуска с Молдовой: Костешты-Стынка, Джурджулешты-Галац, Липканы-Редеуц-Прут.
- Чтобы вас беспрепятственно впустили в страну, достаточно иметь при себе биометрический заграничный или внутренний паспорт Украины. Для детей – свидетельство о рождении.
- Статус временной защиты предоставляется на 1 год. Дальше его можно продолжить. Соответствующую заявку подают непосредственно на пункте пересечения границы или позже в любом городе Румынии.
- Беженцы из Украины могут бесплатно ездить по Румынии из CFR Calatori – это местная система транспорта.
- Беженцы в Румынии имеют право на бесплатную медицинскую помощь и лечение. Ряд румынских клиник также оказывают поддержку украинцам. Например, Regina Maria бесплатно принимает граждан Украины во всех поликлиниках и партнерских центрах по всей стране. А клиника Medicover сделала уникальный номер, по которому беременные женщины-беженцы из Украины могут получить помощь: +4021 796 7391.
- Аптеки в основном работают с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00. Но в больших городах точно должна быть, по крайней мере, одна круглосуточная аптека.
- В Тимише, Марамуреше, Сучаве, Джурдже, Тульче и Бухаресте работают волонтерские центры, помогающие украинцам с жильем. Искать жилье можно и через онлайн-платформы: sprijindeurgenta.ro и unacoperis.ro.
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