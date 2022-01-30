Актерская карьера в Турции: украинка рассказала об опыте работы в театре и кино

Украинская актриса и модель Снежана Бора живет в Турции уже больше 2 лет. Она рассказала, реально ли прославиться актерам из Украины в этой стране и что для этого нужно.

За границей украинка не только реализовалась творчески, но и вышла замуж и родила дочь. Сейчас Снежана живет на два турецких города – Стамбул и Эдирне.

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Выбор профессии и начало карьеры

В театре и кино Снежана Бора работает более 14 лет. Начался ее путь в Хмельницком. Там украинка в юности встретила объявление о наборе в театральную студию при Хмельницком областном академическом музыкально-драматическом театре имени Михаила Старицкого. Ее сразу же заинтересовало сообщение, поэтому Снежана без колебаний подала заявку.

В студии в Хмельницком героиня рассказа переняла опыт старших коллег. Тогда она чаще выступала на детских утренниках. Но сразу почувствовала: театр – это то, чему хочется посвящать себя и дальше. Потому и получила актерское образование в Харьковском национальном университете искусств имени Ивана Котляревского.

С первого курса мы с группой ездили за границу и создавали совместные представления с европейскими театрами. К примеру, в Германии мне пришлось играть роли на трех языках: украинском, английском и немецком. После окончания вуза меня пригласили в Харьковский государственный академический драматический театр,

– рассказывает Снежана Бора.

Кроме игры на сцене, украинка занимается преподавательской деятельностью – проводит обучение по ораторскому искусству. Среди ее студентов немало украинцев. Интересно, что на занятия записываются представители совершенно разных профессий. Можно сделать вывод, что в современном мире для людей важно уметь хорошо говорить, четко и грамотно выражаться и выступать на публике.

Разница между украинской и турецкой театральными школами

Прежде всего, украинская театральная школа – это проживание и переживание. Это о чем-то интимном. Монологи в украинских театрах могут казаться монотонными, но они глубоки и всегда несут в себе какой-то особый смысл,

– уверяет актриса.

В то же время, турецкий театр украинке больше напоминает шоу. Игра актеров часто гиперболизирована. Откровенных эмоций отчасти ожидают от зрителей, а не от тех, кто на сцене.

Снежана Бора отмечает, что хотела поступать в университет в Стамбуле, но отказалась от этой идеи, потому что обдумала, что для актерской деятельности в Турции ей достаточно теоретических и практических знаний, полученных в украинских театрах.

Мне не нужно нырять в эту сферу именно из-за образования, ведь я тоже снималась в фильмах и сериалах в Киеве. Поэтому я серьезно взялась за изучение турецкого языка и продолжаю свою профессиональную реализацию и в Украине, и в Турции,

– делится Снежана.

Украинка, среди прочего, отметила, что у театральной деятельности в Турции больше перспектив. Это связано с тем, что украинский театр и кино пока еще на этапах развития.

По ее словам, до начала российской агрессии на территории Украины отечественная киноиндустрия работала на российский рынок, а значит, многие продукты производили, чтобы продавать там. Украинский театр и кино только сейчас начинают заявлять о себе. Следовательно, каждый день в Киеве проходят десятки кастингов, снимаются фильмы и ставятся глубокие представления на украинском языке, а зрители наконец-то осознают ценность собственных культурных продуктов. Несмотря на это, говорит актриса, не хватает финансирования из государственного бюджета. К примеру, в Турции даже начинающие в театральной деятельности получают достойные гонорары, поэтому могут позволить себе сосредотачиваться на искусстве. А вот в Украине молодые люди не хотят идти в театр из-за низких зарплат, зато хотят попасть в кино.

Также очень мощной в Турции является индустрия создания сериалов. Поэтому многие люди обеспечены рабочими местами.

Могут ли украинские актеры стать звездами турецкого кино

По мнению Снежаны, это возможно только при условии, что кандидаты владеют турецким языком. Следует учитывать и большую конкуренцию. Туркам часто удается попасть в кино без актерского образования. Как правило, это люди, пришедшие из моделинга. Они проходят кастинги, потому что для экранов красивые лица и фигуры важны.

По моим наблюдениям, каждый второй в Турции хочет быть актером. Если быть откровенной, скажу, что меня немного раздражает, когда я слышу от рядовых граждан очень громкие и смелые волеизъявления играть в кино. Думаю, всех актеров такие амбиции непрофессионалов возмущают, потому что мы 5 лет учились, чтобы получить эту профессию, а оказывается, актером может быть каждый,

– рассуждает Снежана.

Украинка подытоживает, что центром киноиндустрии в Турции является Стамбул. В городе ежедневно проходят не менее 10 кастингов. Следовательно, если человек мечтает попасть в мир турецкого кино, следует ехать именно в Стамбул. Конечно, придется при этом еще и запастись большой выдержкой.

Украинка стала актрисой в Турции / Фото UkrAyna

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