Туристы заполонили Афины: охрана вынуждена вмешиваться из-за толп и очередей

В Греции возник чрезвычайный ажиотаж вокруг известной локации – Акрополя в Афинах. Охрана достопримечательности не справляется с потоком туристов.

В мае количество посетителей всемирно известного Акрополя выросло на 70%. Власти Афин думают, как справиться с проблемой. Ведь охрана вынуждена вмешиваться, чтобы контролировать толпы туристов.

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Ажиотаж вокруг Акрополя

В столице Греции на холме Акрополис находится сверхпопулярная локация – Акрополь – символ прежней славы Афин. Это одна из главных достопримечательностей, которую нужно увидеть в Греции. Поэтому локация страдает из-за толп туристов.

Греческая государственная организация по управлению культурными ресурсами (ODAP) сообщает, что Акрополь в мае принял рекордные 14 000 посетителей. Это на 70% больше, чем в прошлом году. В мире активно возрождается спрос на поездки после пандемии.

Толпы раздражают не только работников туристической отрасли, но и самих туристов, вынужденных стоять в длинных очередях и страдать из-за давки. Даже с "быстрым допуском", который путешественники заранее покупают онлайн, они не получают желаемого. Им все равно приходится долго ждать своей очереди, чтобы посетить Акрополь. После входа на локацию людей пытаются делить на группы, чтобы разбить толпу, но это мало помогает.

Власти Афин пытаются контролировать поток туристов / Фото EPA

Вмешивается охрана

В организации World Heritage Watch озабочены тем, что в Афинах нет четкого плана, как обуздать туристический ажиотаж. А контролировать этот процесс требует Конвенция ООН о всемирном наследии ЮНЕСКО, подписанная Грецией. В настоящее время в организации считают, что Акрополь находится под риском хаоса.

Охрана исторического памятника вынуждена вмешиваться, когда пробки у ворот Акрополя – Пропилеев – становятся очень напряженными. Ситуация усугубляется, когда круизные лайнеры причаливают в порт Пирей, ведь с них сходят еще две-три тысячи пассажиров одновременно. Охранники Акрополя жалуются на нехватку персонала.

Греческие власти пытаются постепенно вводить систему временных интервалов посещений Акрополя. Пока это не помогает. Представители охраны вообще просят не вводить никакие принципиальные изменения на пике сезона. Опасаются, что это может привести к еще большим очередям и неудобствам.

Акрополь онлайн

А для тех, кто не готов толкаться с туристами из разных стран и ждать часовых очередей – придумали выход. Ведь Акрополь и Парфенон "восстановили" онлайн. В приложении "COSMOTE CHRONOS", разработанном в Греции, можно увидеть достопримечательности такими, какими они были раньше.

"Восстановили" сооружения с помощью технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Приложение доступно на английском и греческом языках, и работает бесплатно.

является символом греческой столицы – первое, что следует посмотреть в Афинах. На скалистом холме, с которого открываются прекрасные виды, когда-то располагались величественные храмы и святилища, посвященные греческим богам. Акрополь стал воплощением античной культуры, процветавшей здесь более двух тысяч лет назад.