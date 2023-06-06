"Save Ukrainian children": как проходила акция ко Дню защиты детей в Дюссельдорфе

В воскресенье, 4 июня, в немецком городе Дюссельдорф прошла акция "Save Ukrainian children". Мероприятие было посвящено Дню защиты детей, чтобы еще раз напомнить миру, что война в Украине продолжается, и от этого больше всего страдают дети.

Акция была совместно организована культурным объединением "Ukrainian Culture Network" и группой активистов NRW "UA Resilience". Мероприятие прошло в рамках всемирной кампании, посвященной проблеме депортации, похищения и убийств украинских детей россиянами. Подробнее об акции рассказываем в материале, предоставленному 24 каналу.

Читайте также 50% из всех беженцев: количество украинцев с детьми в Польше рекордно выросло

"Save Ukrainian children" в Дюссельдорфе

На минувшей неделе весь мир отмечал День защиты детей. Россия отметила этот день убийством украинской девочки. 9-летний ребенок погиб во время обстрелов Киева дронами камикадзе и крылатыми ракетами.

За 466 дней полномасштабного вторжения страна-агрессорка убила 485 детей. Впрочем, эти цифры, вероятно, только приблизительны.

Это лишь скупые цифры, подтвержденные прокуратурой на неоккупированных территориях. Реальность гораздо страшнее, ведь все помнят страшные кадры разбомбленного театра в Мариуполе, который был тайником для многих детей,

– отмечает активистка Екатерина Чаукина.

Чтобы почтить память всех погибших и пострадавших в результате российской агрессии детей, организаторы провели перформанс по созданию мемориала. Во время него под звуки бандуры участники акции принесли детскую обувь, игрушки и почтили память погибших цветами.

Акция "Save Ukrainian children", которая проходила 4 июня в Дюссельдорфе / Фото Максима Войко

Россия не только убивает, но и систематически нарушает права живых

Организаторы также отметили, что миллионы украинских детей в Украине лишены права на нормальное детство, на беспрепятственное обучение. Сотни тысяч украинских детей Россия депортировала на свои территории, содержит в фильтрационных лагерях и стирает украинскую идентичность.

Этой тематике было посвящено еще два перформанса. В одном из них дети под звуки сирены убегают к укрытию и прячутся во время отмененных уроков. В другом – показано похищение детей.

Активисты во время мероприятия / Фото Максима Войко

Господин Гюнтер Гайслер, говорящий от неравнодушного немецкого общества, в своей речи призвал украинцев не молчать о своих историях, о российских преступлениях и об украинских реалиях, ведь каждый немец должен узнать, каково настоящее лицо России.

К демонстрации, шествиям и перформансам присоединились волонтеры, активисты и все неравнодушные, кто поддерживает Украину. Среди посетителей мероприятия, кроме собственно украинцев, было много немцев. Слова поддержки звучали также от афганцев, китайцев и белорусов.

Как проходила акция ко Дню защиты детей в Дюссельдорфе / Фото Максима Войко

Кроме того, в течение мероприятия организаторы призвали неравнодушных подписать петицию ООН с призывом спасти украинских детей.