Антиинфляционная акция от Lidl: сеть магазинов будет возвращать покупателям деньги

Популярная в Польше сеть магазинов Lidl будет возвращать деньги за покупки. Такой шаг – реакция на инфляцию в стране.

Так, по условиям инициативы Lidl, польские покупатели из каждых израсходованных 99 злотых в магазинах сети будут получать обратно 15,60 злотых. Сумма кэшбека выбрана не случайно – это отсылка к рекордной инфляции в Польше, составившая в июне 15,6%.

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Детали акции от Lidl

Главная цель доброй инициативы торговой сети – защитить польские семьи от инфляции.

Акция начинает действовать уже с сегодняшнего дня, 18 июля, и продлится только до среды 20 июля. Чтобы получить ваучер на 15,60 злотых, необходимо потратить у Lidl минимум 99 злотых и использовать при покупке приложение Lidl Plus.



Акция от Lidl / Фото wiadomoscihandlowe

В общую сумму покупок не учитывают алкогольные напитки, табачные изделия, лекарственные препараты и детские смеси.

Полученный ваучер можно использовать только в пятницу (22 июля) или в субботу (23 июля). Но чтобы им воспользоваться, чек должен быть не менее 149 злотых. Покупатель Lidl сможет принять участие в акции только один раз.

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