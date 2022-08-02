Lidl снова будет возвращать деньги за покупки: на какой товар распространяется акция

Сеть Lidl радует польских клиентов новым специальным предложением на продукты. Акция действует в рамках инициативы "Lidl Plus", защищающей семьи от инфляции.

С 1 по 5 августа владельцы приложения Lidl Plus смогут воспользоваться специальной акцией на масло под собственным брендом Pilos. Добавим, что у большинства поляков сливочное масло входит в их основную продуктовую корзину.

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Так, в магазинах Lidl клиенты, покупающие 200-граммовое масло сливочное Ekstra Pilos за 6,45 злотых получат 100 процентов возмещения цены в виде скидочного купона на те же 6,45 злотых.

Купон будет действовать только до 6 августа. Покупатели смогут принять участие в акции один раз и всего за один товар.



Акция в Lidl / Фото wiadomoscihandlowe

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