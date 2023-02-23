До 24 февраля в Праге покажут видеопроекции об ужасах российско-украинской войны

К годовщине полномасштабной войны России против Украины в разных странах Европы пройдут марши и другие акции в поддержку украинцев. Тематические мероприятия запланированы и в Чехии.

Так, благотворительная организация Člověk v tísni совместно с креативной студией XLAB к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину создала проект "Stand With Ukraine". В рамках акции покажут две световые инсталляции, которые будут наглядно демонстрировать все ужасы, пережившие украинцы за год войны.

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Что известно о видеомапинге "Stand With Ukraine"

Видеомапинг состоит из двух отдельных проекций. Их будут транслировать в Праге, чтобы напомнить жителям о том, что происходит всего в нескольких сотнях километров от чешской границы.

Одно из видео спроектируют на фасад здания Министерства внутренних дел Чехии (Nad Štolou 936/3, Prague 7 – Holešovice). Это история, основанная на чувствах и эмоциях людей в Украине , живущие каждый день посреди войны, которую развязала Россия.

спроектируют на фасад здания Министерства внутренних дел Чехии (Nad Štolou 936/3, Prague 7 – Holešovice). Это , живущие каждый день посреди войны, которую развязала Россия. Вторую проекцию покажут на экранах рядом со зданием МВД. С помощью анимации авторы создали временную петлю показывающая страдания, разрушения и опустошения, с которыми народ Украины сталкивается уже год.

Анонс видеомапинга "Stand With Ukraine" в Праге / facebook

Обе проекции станут частью комбинированного видеомапинга под названием "Stand With Ukraine", который будут демонстрироваться три дня подряд: