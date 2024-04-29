Понадобится всего 3 секунды: один из крупных аэропортов ЕС сократит время контроля пассажиров

Аэропорт Схипхол в Амстердаме, крупнейший аэропорт Нидерландов, объявил о сокращении времени, необходимого для прохождения контроля безопасности пассажиров. Ожидается, что новый процесс будет занимать всего 3 секунды, что сделает его более удобным для путешественников, проходящих через аэропорт.

Новейшее оборудование, приобретенное предприятием, проложило путь к значительным инновациям. Недавно Схипхол модернизировал все 53 сканеры, которые используются для проверки пассажиров на наличие опасных предметов.

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Схипхол сократит контроль пассажиров до 3 секунд

Новое оборудование всего за 3 секунды оценивает, есть ли на пассажире что-то опасное.

При покупке новых сканеров безопасность и комфорт путешественников и сотрудников службы безопасности имели первоочередное значение,

– заявили в аэропорту.

Также оно позволяет сократить количество путешественников, которых необходимо направлять на более детальный осмотр с участием сотрудника безопасности.

Новый сканер для проверки пассажиров в аэропорту Схипхол / Фото аэропорт Схипхол

Аэропорт Схипхол объявил об установке новых сканеров в ожидании увеличения пассажиропотока. Он готовится к более чем 80 тысячам вылетов в день в пиковые дни майских праздников.

Заметим, недавно аэропорт Схипхол приобрел современные сканеры для ручной клади, использующие технологию компьютерной томографии. Эти устройства позволяют пассажирам оставлять свою электронику в чемоданах, избегая необходимости отдельного досмотра. Кроме того, аэропорт отменил строгие правила по перевозке жидкостей в самолетах.

Аэропорт Таллинна снял ограничения на перевозку жидкостей в самолете

Аэропорт Таллинна объявил о снятии ограничений на перевозку жидкостей в салоне самолета. Пассажирам теперь разрешено перевозить воду в таре любого размера.

Новые правила стали возможными благодаря сканерам, которые проверяют ручную кладь. Таким образом сотрудники могут увидеть мельчайшие детали багажа.