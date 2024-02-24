Рай среди цитрусовых садов: легендарный итальянский курорт получит собственный аэропорт

Путешественникам сообщили радостную новость: курорт Амальфи в Италии будет иметь свой аэропорт. Ожидается, что он заработает уже летом 2024 года.

Амальфи – легендарный итальянский курорт, который называют настоящим раем на Земле. Могучие горы, уютные пляжи, цитрусовые сады, старинная архитектура и фантастическая кухня привлекают туристов из разных уголков мира.

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Ежегодно Амальфи посещает около 5 миллионов путешественников. Амальфитанское побережье – в списке ЮНСКО. Туристы отмечают, что посетить его – как побывать в настоящей итальянской сказке.

В то же время, чтобы добраться до Амальфи, приходилось постараться. Самый популярный маршрут – сначала самолетом в Неаполь, а уже потом автобусом до Амальфи. К сожалению, это существенно усложняло путешествие и утомляло путешественников. Но теперь все изменится.

В Амальфи будет свой аэропорт

В последние годы количество туристов настолько возросло, что для них решили построить аэропорт. Замысел удалось реализовать довольно быстро. Путешественникам уже сообщили: аэропорт Салерно Коста д'Амальфи откроется для международных рейсов уже в 2024 году. Ожидается, что это произойдет в июле. Теперь курорт рассчитывает принимать еще больше туристов. Для них уже готовят необходимую инфраструктуру.

К слову, украинские туроператоры предлагают путешествия в Амальфи.