Воздушный плацкарт: Air New Zealand анонсировала появление многоуровневых кроватей в экономе

Для авиапассажиров постоянно совершенствуют услуги, чтобы улучшить их пребывание на борту воздушного судна. Так, новозеландская авиакомпания Air New Zealand приняла решение интегрировать лучшие практики по концепции плацкартных вагонов в своих новых самолетах.

Авиаперевозчик намерен запустить сервис Skynest для пассажиров эконом-класса. Такая функция позволит путешественникам поспать на горизонтальной полке в течение длительных перелетов. Его запуск планируется на 2024 год.

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Для этого Air New Zealand установит в хвостах самолетов специальные капсулы для сна, похожие на открытые купе в плацкартных вагонах. Одновременно в такой капсуле смогут спать шесть пассажиров.

Мы хотели предложить пассажирам эконом-класса опцию горизонтальной кровати. Именно так родился проект Skynest. Он реально изменит правила игры в путешествиях эконом-классом,

– заявил главный исполнительный директор Air New Zealand Грег Форан.

В авиакомпании отметили, что их цель – создать домашнюю атмосферу за пределами дома. Это должно оставлять пассажиров бодрыми и готовыми к действиям по прибытию в пункт назначения.



Концепция спальных мест Skynest в самолетах Air New Zealand / Фото Air New Zealand В видеопрезентации, опубликованной авиакомпанией, можно увидеть, что пассажиры будут получать подушку, матрас, одеяло и постельное белье. Как выглядит воздушный плацкарт: видео