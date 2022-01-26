Афера не удалась: в Польше задержали 5 украинцев с фальшивыми тестами на коронавирус

Польские пограничники разоблачили обманные действия четырех женщин и одного мужчины из Украины. Они ехали в Польшу на автомобиле как туристы с поддельными документами.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Кросценке. Об этом сообщает Бещадский отдел пограничной службы.

Интересно Как меняется рынок денежных переводов: эксперт назвал ключевые финансовые тренды

Подробнее об инциденте

Пятеро граждан Украины 20 января ехали в Польшу с целью совершения прогулок и покупок. Они пересекали границу на личном авто через пункт пропуска "Смольница – Кросценко".

Чтобы освободиться от обязательной самоизоляции для путешественников вне границ Шенгена, украинцы решили схитрить. Потому они показали пограничникам поддельные COVID-тесты с отрицательными результатами.

Возможно, обман мог бы и удаться, если бы поддельные документы были сделаны успешно. Но дело в том, что тесты на коронавирус украинцев были изготовлены во Львове 21 января во второй половине дня, а сами граждане Украины пересекали границу 20 января.

Конечно, такая очевидная ошибка не могла быть незамеченной. Так что пограничники сразу поняли, что тесты фальшивые. Их догадки подтвердились доказательствами. В частности, лаборатория, название которой было указано на справках, заверила, что таких тестов не производила.

Понятно, что попасть в Польшу украинцы так и не смогли. Их дела были переданы в суд для определения наказания. Возможен вариант, что аферисты получат условный срок заключения.

Кстати, в 2022 году только на пограничных переходах на Подкарпатье сотрудники пограничной службы обнаружили 15 поддельных документов, касающихся коронавирусной темы (тесты, сертификаты о вакцинации), в том числе одну справку, предоставленную гражданином Польши. Пограничники отмечают, что за подобный обман предусмотрены серьезные наказания.

COVID-амнистия за поддельные сертификаты в Украине: смотрите видео