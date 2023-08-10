Поедет в Амстердам: 96-летняя женщина впервые получила загранпаспорт

В Ровно 96-летняя Наталья Коспа получила свой первый загранпаспорт. Женщина хочет увидеть мир и уже поделилась планами на первое заграничное путешествие.

Украинка уже планирует свою первую поездку с новым паспортом. Обещает поехать к внучке, которая ждет ее в Нидерландах.

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За границу в 96 лет

Наталья Коспа – самая старшая жительница области, оформившая документ в 2023 году. Уже осенью она поедет к внучке в Амстердам.

Внучка в самолете с нидерландцем познакомилась – и он ее забрал. Я связана с ней кровно и душой, они сюда приезжают, а я хочу увидеть, где они и как там. Я уже в 1977 году Союз объездила, облетела, пароходом объехала, так мне не первый раз. Но это риск, уже не те годы, чтобы это выдержать. Но дух выдержит,

— говорит Наталья.

Свой дух женщина закалила еще во Вторую мировую. С 1943 года Наталья Коспа была связной УПА. Ее, тогда еще 17-летнюю, советские власти заключили в тюрьму на два года. Жестоко допрашивали и пытали четыре дня подряд.

Женщина является самой старшей среди тех, кто получил паспорт в этом году / Фото Суспильне Ровно

Сейчас женщина живет в Александрии, а в Ровно приехала специально, чтобы забрать свой первый загранпаспорт. После поездки за границу 96-летняя Наталья Коспа обещает вернуться в Украину.

Хочу мир увидеть. Я много книг читала, я знаю, что, где и как. Так я хочу еще и сама увидеть. В Украину вернусь, потому что долго нигде не могу быть — не хочу умирать нигде, только в Украине,

– говорит она.

Управление государственной миграционной службы Украины в Ровенской области в 2023 году выдало 8 загранпаспортов людям, которым исполнилось 90 и более лет. И Наталья среди них самая старшая.