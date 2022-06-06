8 музеев Барселоны, которые можно посетить бесплатно

Барселона может похвастаться богатой культурой и историей. А узнать поближе город вам помогут многочисленные музеи. Как часть из них посетить бесплатно, читайте дальше.

Так, один из самых популярных среди туристов испанский город насчитывает более 55 музеев, посвященных разным сферам жизни Барселоны. Все они рассказывают о местном искусстве, истории, архитектуре, науке, спорте, войне и, конечно же, море.

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Если большинство музеев города работают бесплатно по воскресеньям, то другие без билета можно посетить только в первое воскресенье каждого месяца.

8 музеев Барселоны, которые точно стоит посетить

MNAC, Museu Nacional d’Art de Catalunya

Национальный художественный музей удивит вас классическим искусством и современными выставками.

Бесплатный вход: в первое воскресенье каждого месяца и каждую субботу до 15:00.

Адрес: Palau Nacional, Parc de Montjuïc.

Museu Picasso

Обязательно место, если вы хотите познакомиться с творчеством Пабло Пикассо. В музее хранятся работы художника, которые он дал городу 50 лет назад.

Бесплатный вход: первое воскресенье каждого месяца с 9:00 до 19:00 и каждый четверг с 17:00 до 21:00.

Адрес: Carrer de Montcada, 15-23.

MUHBA, Museu d’Historia de Barcelona

Исторический музей, позволяющий узнать много нового о древностях и раскопках Барселоны и региона.

Бесплатный вход: каждое воскресенье с 15:00 до 20:00 и в первое воскресенье на протяжении всего дня.

Адрес: Plaça del Rei.

Foto Colectania

Место встречи для любителей фотографии в городе. До касс этого музея часто можно увидеть большие очереди, что уже говорит сами за себя.

Бесплатный вход: первое воскресенье с 11:00 до 15:00.

Адрес: Passeig de Picasso, 14.

Museu Frederic Marès

В этом музее хранятся десятки тысяч объектов, документирующих образ жизни и обычаи прошлого.

Бесплатный вход: первое воскресенье каждого месяца с 11:00 до 20:00 и каждое воскресенье с 15:00.

Адрес: Plaça Sant Iu, 5.

Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani

Культурное пространство Барселоны, знакомящее посетителей с творчеством современных художников. Здесь также часто проводятся концерты и мастер-классы.

Бесплатный вход: первое воскресенье каждого месяца в 12:00.

Адрес: Carrer de Sant Adrià, 20.

Museu del Disseny

Все, что касается современного дизайна и творчества, можно найти в этом музее.

Бесплатный вход: первое воскресенье ежемесячно весь день и каждое воскресенье с 15:00 до 20:00.

Адрес: Plaça de les Glòries Catalanes, 37.

Castell de Montjuïc

Крепость Монжуик, хоть и не является музеем, но все равно открывается бесплатно в первое воскресенье. Еще не видели, что за его стенами? Тогда обязательно следует заглянуть.

Бесплатный вход: первое воскресенье каждый месяц.

Адрес: Ctra. de Montjuïc, 66.

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