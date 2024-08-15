На любой вкус и кошелек: эксперт по отдыху в Турции назвала лучшие пляжи страны

Турция часто ассоциируется именно с летним пляжным отдыхом. Страна может похвастаться множеством пляжей на разный вкус и кошелек.

Однако, широкий выбор местных курортов может сделать выбор идеального места непростой задачей для туристов. Жительница Турции Дженнифер Геттем в своем блоге назвала лучшие пляжи страны, на которые туристам стоит обратить внимание.

Читайте также Лишним – на выход: знаменитый остров Франции вводит ограничения на въезд туристов

8 лучших пляжей Турции

Пляж Коньялты, Анталья

Живописный пляж Коньялты, расположен на фоне потрясающих гор Бейдаглара, быстро становится главным местом для посетителей, которые ищут разнообразного отдыха на побережье. Пляж предлагает множество развлечений, включая водные виды спорта, детские игровые площадки, рестораны и яркую ночную жизнь.

Для тех, кто хочет спрятаться от солнца, Археологический музей Анталии, расположенный неподалеку, предлагает заглянуть в богатую историю региона, демонстрируя артефакты из древних городов вдоль побережья. Кроме того, очаровательный старый город Калейчи удобно расположен всего в 3 километрах от пляжа Коньяалты, что предоставляет туристам дополнительные возможности для исследования.

Полуостров Чешме, Измир

Аладжати, засаженное оливковыми деревьями побережье Эгейского моря, стало излюбленным местом отдыха на выходные для жителей Измира и Стамбула.

Очаровательный городок может похвастаться множеством бутик-отелей и модных ресторанов, которые подчеркивают эгейскую кухню региона, особенно блюда из морепродуктов. Кроме того, залив Алачати известен как лучшее место для любителей виндсерфинга.



Пляж Алачати, Чешме / Фото iStock

Между тем оживленный город Чешме может похвастаться великолепным замком 16-го века и предлагает посетителям отличный доступ к потрясающим песчаным пляжам, включая Алтынкум и Пирланта, расположенных на самом западном краю полуострова.

Пляж Изтузу, Дальян

Дальян, спокойный курортный городок, расположенный между огромным озером Койдегиз и историческими руинами Кауноса, предлагает посетителям спокойный отдых. Это живописное место, до которого можно добраться преимущественно на лодке вдоль извилистой, покрытой камышом реки, может похвастаться почти 5 километрами нетронутого песчаного пляжа.

Территория остается в основном незастроенной и признана местом гнездования морских черепах, что гарантирует сохранение ее природной красоты для будущих поколений.

Олюдениз, Фетхие

Именно здесь парапланеристы стартуют с вершины горы Бабадаг, грациозно скользя вниз к нетронутым белым пескам пляжа Бельчекиз. Этот оживленный курортный городок, известен своей шумной атмосферой, имеет множество баров, ресторанов и кафе, которые выстроились вдоль живописной береговой линии, привлекая посетителей со всего мира.

Для тех, кто ищет спокойного отдыха, 4-километровая прогулка на юг приведет вас к пляжу Кидрак, известного своей спокойной атмосферой и захватывающими видами.



Пляж Олюдениз, Фетхие / Фото Дженнифер Хаттам

Любители приключений могут также исследовать участок живописной Ликийской тропы, которая обещает потрясающие виды на знаменитую "голубую лагуну".

Гольтюрбуку, Бодрум

С приближением лета уединенная бухта на северной оконечности полуострова Бодрум становится излюбленным местом отдыха для богатых и знаменитых. Известная своей яркой атмосферой, северо-западная часть бухты Туркбюкю стала излюбленным местом для встреч знаменитостей.

В противоположность этому, соседний Голкой предлагает более скромный и доступный отдых для посетителей. Хотя местный общественный пляж небольшой, многочисленные отели в этом районе предоставляют гостям частные платформы для отдыха у воды.

В этот перечень также вошли:

Пляж Клеопатры, Аланья. Пляж Патара, Каш. Полуостров Датча, Мармарис.

Живете за границей и собираетесь на море с украинским туроператором? Оплатите путешествие, воспользовавшись приложением для денежных переводов. Выгодно, понятно и почти со скоростью света.