77% польских работодателей не против работать с украинцами: какие специалисты востребованы

Руководители предприятий в Польше преимущественно дружелюбно отзываются о работниках из Украины. Только 13% бизнесменов против того, чтобы предлагать украинцам работу.

В то же время 77% работодателей в соседней стране, свидетельствуют недавние опросы, хотят видеть у себя в команде украинцев. Более половины работодателей также хотели бы, чтобы работники из Украины задержались у них на предприятиях дольше, чем на год.

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Какие специалисты востребованы

Поскольку в Украине ввели военное положение, большинство мужчин подлежат всеобщей мобилизации, а потому не могут уехать за границу. В Польшу отправляются в основном женщины с малолетними детьми. Поэтому популярность приобретает дистанционная работа. Украинки охотно занимают вакансии, позволяющие работать удаленно и параллельно заботиться о детях. В то же время польские компании пытаются подстроить условия работы так, чтобы работа была комфортной для матерей.

Сейчас наиболее востребованы украинские работники в транспортной отрасли и логистике. Высоким спросом пользуются ИТ-специалисты из Украины. Вакансии легко найти также в строительной отрасли, страховании и фармации, сфере обслуживания.

Что интересно, профессионалам из Украины в Польше готовы предлагать в том числе и руководящие должности. Преимуществом кандидатов является знание польского и английского языков.

, с 24 февраля в Польшу из Украины прибыло уже 2,344 миллиона человек. За вчерашний день границу пересекли 21 тысячу человек.