70% скидки украинцам, эвакуировавшемся в страны-соседи: Укрпочта доставляет "посылки из дома"
Источник:Укрпочта
Миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну из-за войны. Очевидно, что дома у них осталось немало необходимых вещей.
Что ж, с помощью Укрпочты их можно отправить в страны-соседи. Отправлять посылки из Украины можно еще и со скидкой – 70%.
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Укрпочта доставляет "посылки из дома"
Акция действует на доставку в соседние страны, принимающие переселенцев.
Так, "посылку из дома" с 70% скидкой можно отправить в:
- Польшe
- Румынию
- Молдову
- Венгрию
- Словакию
Очевидно, что в тревожном рюкзаке или чемоданчике вещей на 2 – 3 дня… Поэтому Укрпочта договорилась с почтами ближайших западных соседей о специальных условиях доставки с максимальной скидкой – 70%. Чтобы родные или знакомые по возможности смогли отправить необходимые вещи тем, кто покинул пределы Украины,
– заявили в Укрпочте.
Укрпочта доставляет "посылки из дома" / Фото Укрпочта
Как отправить посылку за границу со скидкой
На почтовом отделении посылки из дома будут оформляться как обычные отправления.
Стоимость доставки зависит от размера и веса, однако на все такие отправления Укрпочта предоставит скидку 70% от стоимости международного отправления.
Оформить их можно как в отделении Укрпочты, так и онлайн в личном кабинете, или в мобильном приложении Укрпочты.
Для этого нужно:
- указать вид отправления – международная посылка;
- выбрать страну адресации;
- заполнить таможенную декларацию (все данные указать на английском языке или латинскими буквами);
- в поле "Категория отправления" в декларации указать "подарок";
- общая стоимость вложения должна быть не больше 40 евро;
- в описании вложения нужно указывать "used personal" (например, dress, jacket).