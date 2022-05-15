70% скидки украинцам, эвакуировавшемся в страны-соседи: Укрпочта доставляет "посылки из дома"

Миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну из-за войны. Очевидно, что дома у них осталось немало необходимых вещей.

Что ж, с помощью Укрпочты их можно отправить в страны-соседи. Отправлять посылки из Украины можно еще и со скидкой – 70%.

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Укрпочта доставляет "посылки из дома"

Акция действует на доставку в соседние страны, принимающие переселенцев.

Так, "посылку из дома" с 70% скидкой можно отправить в:

Польшe

Румынию

Молдову

Венгрию

Словакию

Очевидно, что в тревожном рюкзаке или чемоданчике вещей на 2 – 3 дня… Поэтому Укрпочта договорилась с почтами ближайших западных соседей о специальных условиях доставки с максимальной скидкой – 70%. Чтобы родные или знакомые по возможности смогли отправить необходимые вещи тем, кто покинул пределы Украины,

– заявили в Укрпочте.



Укрпочта доставляет "посылки из дома" / Фото Укрпочта

Как отправить посылку за границу со скидкой

На почтовом отделении посылки из дома будут оформляться как обычные отправления.

Стоимость доставки зависит от размера и веса, однако на все такие отправления Укрпочта предоставит скидку 70% от стоимости международного отправления.

Оформить их можно как в отделении Укрпочты, так и онлайн в личном кабинете, или в мобильном приложении Укрпочты.

Для этого нужно:

указать вид отправления – международная посылка;

выбрать страну адресации;

заполнить таможенную декларацию (все данные указать на английском языке или латинскими буквами);

в поле "Категория отправления" в декларации указать "подарок";

общая стоимость вложения должна быть не больше 40 евро;

в описании вложения нужно указывать "used personal" (например, dress, jacket).