Европой на автомобиле: 7 самых живописных маршрутов

Предлагаем список самых живописных автомобильных маршрутов Европы. Эти 7 путей гарантируют туристам незабываемые впечатления, после которых они уже не захотят путешествовать по самолету.

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7 живописных автомобильных маршрутов Европы

Дикий Атлантический путь, Ирландия

Это примерно 2 600 километров прибрежной дороги, простирающейся от полуострова Инишоуен на севере до Кинсейла на юге. Путь разделен на 14 этапов с потенциальными остановками в Донегал-Тауне, Голуэе, Килке и Вест-Корке.

По дороге туристам попадутся некоторые из самых живописных пейзажей и природных достопримечательностей Ирландии, в том числе побережье Слов-Лиги и скалы Мохер.

Скалы Мохер является одним из самых посещаемых мест в Ирландии / Фото Getty Images

От Рима до Неаполя через Амальфитанское побережье, Италия.

Дороги, огибающие Амальфитанское побережье, считаются одними из самых живописных во всей Италии. Однако расстояние даже на самом длинном участке составляет всего несколько часов езды, поэтому оно лучше подходит как часть маршрута.

Те, кто настроен на более продолжительное путешествие, могут начать поездку из Рима, отправившись в Неаполь через побережье. По дороге можно заехать в Салерно, Помпеи, Позитано, Сорренто и Амальфи.

Дорога по Амальфитанскому побережью / Фото Monika Sakowska

Исландская кольцевая дорога

Этот маршрут протяженностью более 1 300 километров начинается и заканчивается в столице Рейкьявика. Хотя это, прежде всего, основной маршрут для перевозки товаров, он стал широко использоваться туристами, которым нужен простой способ увидеть несколько наиболее удивительных природных достопримечательностей страны.

В основном это внутренняя дорога, хотя охватывает часть побережья на юге и юго-востоке страны. Чтобы осмотреть большую часть интересных локаций (водопады, ледники, горы и северное сияние), понадобится не менее недели.

Исландская кольцевая дорога / Фото icelandtours.is

Из Дубровника в Пулу, Хорватия

Этот маршрут протяженностью примерно 750 километров проходит через большую часть хорватского (и далматинского) побережья. Начать маршрут можно с прогулки по знаменитому Старому городу Дубровнику и отдыху на близлежащих пляжах. А по дороге можно сделать остановки в Сплите, Задаре, Риеке и Пуле.

Живописные хорватские дороги / Фото Planet Ride

От Бильбао до Ментона, Испания/Франция

Этот маршрут начинается в Бильбао на северном побережье Испании, пересекает Южную Францию чуть выше Пиренеев и заканчивается на южном побережье Ривьеры.

Испанский участок короткий, но приятный – кроме непринужденного баскского гостеприимства Бильбао, можно попробовать пляжи Сан-Себастьяна и его всемирно известную кухню. Во Франции можно будет сделать остановки в Тулузе, Монпелье, Марселе, Авиньоне и Ницце.

Испанские дороги / Фото getpalmd.com

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От Браги до Фару, Португалия

Этот маршрут тянется примерно на 690 км, занимая в среднем 7 часов езды. Хотя кажется, что это совсем немного, разнообразие достопримечательностей Португалии на маршруте просто поражает, поэтому путешествие вполне можно растянуть на неделю и больше.

Оживленный университетский город Брага является прекрасной отправной точкой, а Порту – первой заметной остановкой по пути. Далее можно заехать в португальскую столицу Лиссабон, сделав дорогой остановку в Авейре – португальском ответе Венеции. Далее из шумных городов можно отправиться в пляжный рай Алгарве – в города Албуфейра и Фару.

Дороги в Португалии / Фото Jan Wlodarczyk / Alamy

От Вены до Женевы через Мюнхен, Австрия / Германия / Швейцария

Еще одно путешествие, которое начинается в Вене, приведет туристов к западу в Германию и Швейцарию по маршруту длиной чуть более 1 000 километров, что включает некоторые из самых живописных городов континента. Первая остановка – Зальцбург, живописный город в окружении Альп. Следующим пунктом назначения станет немецкий Мюнхен, где можно познакомиться с "традиционной" Германией.

Живописные австрийские автодороги / Фото J. Ehte

При въезде в Швейцарию первой остановкой будет Цюрих на берегу живописного озера. Затем можно отправиться в маленькую идиллическую столицу Швейцарии Берн, а после этого переехать в Женеву.