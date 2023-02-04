7 популярных мифов об Австралии, в которые давно стоит перестать верить

Для всего мира Австралия – экзотическая страна. И такая удаленность порождает немало мифов, в которые путешественники верят до сих пор.

Все знают, что в Австралии всегда жарко, а еще она кишит опасными животными. И все это ложь. Не позволяйте распространенным мифам помешать вам в полной мере познакомиться с Австралией.

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7 популярных мифов об Австралии

В Австралии много ядовитых насекомых и рептилий

В этой стране действительно есть ядовитые насекомые, но не в самих городах и их действительно не так много. Скопление змей, пауков и крокодилов фиксируют в лесах, лугах, в тропиках и на фермах.

Сидней – столица Австралии

Сидней – очень большой город миллионник, но все же он не столица Австралии. И Мельбурн тоже. Когда в 1901 году Австралия стала федерацией, два ее самых больших города не могли договориться о том, кому будет принадлежать право называться столицей. Поэтому столицей стала Канберра, построенная с нуля. Канберра – это спланированный город, расположенный за пределами юрисдикции любого штата, равно как и Вашингтон.

Австралия – это дорого

Австралия не самая дешевая страна, но если сравнивать ее с США и Канадой, то ценники в магазинах будут мало отличаться.

В Австралии вечное лето

Австралия является большой страной, и там есть несколько климатических зон, а жарче всего в тропической части. Во многих регионах жарко бывает только летом, а зимой умеренная температура.

Австралия – одна сплошная пустыня

Да, пустыни в Австралии есть. Но там вообще ландшафт очень разнообразен, так что вы увидите и дюны, и тропические леса, и морскую гладь. Если смотреть с высоты, страна очень разноцветная и яркая!

В Австралию очень сложно переехать

В новом 2023 году страна наиболее открыта для новых эмигрантов. Также Австралия испытывает большой дефицит рабочей силы.

Здесь сложно ездить на автомобиле

На самом деле нет. В Австралии дороги хорошего качества. Дорогой всегда есть заправки, автосервисы и вся нужная инфраструктура. Дорожные указатели помогут найти нужное направление, и навигатор в крайнем случае всегда покажет путь. Сервисы аренды автомобилей оказывают поддержку круглосуточно, и даже если вы заблудитесь, вас найдут через GPS.