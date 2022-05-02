6 особенностей ПДД в Польше, которые следует знать и водителям, и пешеходам
2 мая 2022 , 13:29Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Новая Польша
Если вы планируете водить автомобиль в Польше, вам следует ознакомиться с некоторыми особенностями местных ПДД. Но обратить на них внимание нужно не только водителям, но пешеходам и велосипедистам.
Не важно, передвигаетесь ли вы Польшей на собственном авто, велосипеде или даже пешком, есть несколько нюансов в правилах дорожного движения, которые должны знать и водители, и пешеходы.
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6 особенностей ПДД в Польше
- Пешеходам нельзя пользоваться телефонами при пересечении проезжей части или трамвайных путей.
- Водители должны уступать дорогу пешеходам, когда те не только наступают на "зебру", и когда они к ней приближаются.
- На скоростных дорогах и автобанах необходимо соблюдать безопасную дистанцию, которая составляет половину от текущей скорости. К примеру, если вы едете со скоростью в 100 километров в час, то от передней машины стоит держаться на расстоянии 50 метров.
- Не забывайте пропускать спецмашины с включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета и звуковым сигналом. С крайней левой полосы нужно съезжать влево, с крайней правой – вправо. Таким образом, водители создают "коридор жизни".
- Ближний свет фар должен быть включен весь день.
- На велосипедах и самокатах нужно ездить на велосипедных дорожках и полосах. Если их нет, то можно выезжать на проезжую часть, если разрешенная скорость на дороге не превышает 30 километров в час. Если и ее нет, можно ехать тротуаром. Но в таком случае следует помнить, что приоритет у пешехода.
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