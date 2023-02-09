Красный Крест снова раздает украинцам в Польше ваучеры на 500 злотых

Красный Крест запустил очередную благотворительную программу помощи, находящимся в Польше беженцам из Украины. Украинцы смогут получить специальные сертификаты на покупку товаров первой необходимости.

Речь идет о ваучерах Sodexo, которые можно использовать при покупке более чем в 60 тысяч магазинах, розничных и сервисных точках по всей Польше. Программой предусмотрено 9000 таких сертификатов.

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Основные требования к претендентам на помощь от Красного Креста

Рассчитывать на получение денежного ваучера на сумму 500 злотых могут украинцы, приехавшие в Польшу после 1 октября 2022 года или граждане Украины, прибывшие в соседнюю страну после 24 февраля 2022 года и подпадающие под следующие категории:

лица, имеющие свидетельство о нетрудоспособности;

женщины старше 60 лет или мужчины старше 65 лет;

беременные женщины (должна быть справка от подтверждающего это врача);

лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 12 месяцев;

лица, которые одни ухаживают не менее чем за тремя детьми.

При этом важно, чтобы претенденты предварительно не получали финансовую помощь от ООН и других неправительственных организаций, а также от Польского Красного Креста.

На что можно потратить ваучер на 500 злотых

Денежная помощь предусмотрена для приобретения вещей, в которых наиболее нуждаются беженцы. Это могут быть:

продукты;

средства гигиены;

некоторые бытовые принадлежности.

Чтобы получить сертификат, нужно лично обратиться в ближайшее отделение Красного Креста.