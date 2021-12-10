5 тысяч злотых к зарплате: кто в Польше может претендовать на такой бонус

С начала декабря в Польше обновили правила вознаграждения тех, кто помогает в борьбе с пандемией COVID-19. Следовательно, люди, тесно контактирующие с больными, могут получить денежный бонус к основной заработной плате.

Об этом говорится в сообщении Национального фонда здравоохранения. Предоставление медицинским учреждениям средств для дополнительных выплат в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией регламентировано соответствующим приказом президента Национального фонда здравоохранения, подписанным 30 ноября текущего года.

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Кто может получить 5 тысяч злотых к зарплате

Согласно новым правилам, на одноразовую доплату претендуют те работники, которые в течение не менее 21 дня с 1 июня 2021 года по 30 ноября 2021 года осуществляли профессиональную деятельность в непосредственном контакте с больными вирусом SARS-CoV-2 и работали в палатах, где медучреждение предоставляет кровати пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию и подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2.

Жители Польши, соответствующие описанным выше критериям и желающие получить свои 5 тысяч злотых, должны по состоянию на момент подачи заявления о получении одноразового денежного вознаграждения работать в медучреждении официально (на основании трудового или гражданско-правового договора).

Коронавирус в Польше

Напоминаем, что за время пандемии COVID-19 в Польше было зафиксировано 3,76 миллиона случаев заболевания коронавирусом.

87 357 жителей Польши умерли от коронавирусной инфекции.

54,3% жителей страны прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Всего в Польше было введено 43,5 миллиона доз вакцин.

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