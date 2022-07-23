5 советов, которые помогут разумно тратить и экономить в Чехии на фоне инфляции

Фактически по всей Европе фиксируют значимый уровень инфляции. В частности, в Чехии рост общего уровня цен стал рекордным за последние около 20 лет.

Так, цены на продукты питания в Чехии растут вместе с инфляцией и, по сравнению с прошлым годом, покупатели не сильно экономят даже на товарах по скидкам. Годовая инфляция в Чешской Республике увеличилась с 14,2% в апреле до 16% в мае. Этот показатель стал самым высоким с декабря 1993 года (тогда рост цен составил 18,2%). Учитывая такую ​​ситуацию, не будет лишним оптимизировать свои расходы.

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Как экономить в Чехии: 5 рабочих советов

Пересмотрите свои тарифы и подписки. Возможно, получится изменить тарифный план мобильного оператора или домашнего интернета на более дешевый, отказаться от платных сервисов, которые не так часто используете.

Возможно, получится изменить тарифный план мобильного оператора или домашнего интернета на более дешевый, отказаться от платных сервисов, которые не так часто используете. Не платите за денежные переводы домой. Многие перечисляют средства из Чехии, используя банковский перевод и теряя время и деньги на невыгодном обменном курсе конвертации валют. Сюда прилагаются и высокая комиссия за услугу. Но можно использовать другие решения без доплаты за скорость, например.

Многие перечисляют средства из Чехии, используя банковский перевод и теряя время и деньги на невыгодном обменном курсе конвертации валют. Сюда прилагаются и высокая комиссия за услугу. Но можно использовать другие решения без доплаты за скорость, например. Оптимизируйте расходы на коммуналку. Проверьте исправность сантехники, переходите на энергосберегающие лампочки и энергоемкие бытовые приборы.

Проверьте исправность сантехники, переходите на энергосберегающие лампочки и энергоемкие бытовые приборы. Планируйте свой рацион. Не покупайте лишнего и используйте весь потенциал морозилки, замораживая заранее купленные продукты или бесплатно собранные в садах фрукты и ягоды.

Не покупайте лишнего и используйте весь потенциал морозилки, замораживая заранее купленные продукты или бесплатно собранные в садах фрукты и ягоды. Просмотрите необходимость использования автомобиля. Может быть, временно следует перейти на альтернативный транспорт?

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