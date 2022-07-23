5 советов, которые помогут разумно тратить и экономить в Чехии на фоне инфляции
23 июля 2022 , 13:51Читати новину українською
Источник:420on
Фактически по всей Европе фиксируют значимый уровень инфляции. В частности, в Чехии рост общего уровня цен стал рекордным за последние около 20 лет.
Так, цены на продукты питания в Чехии растут вместе с инфляцией и, по сравнению с прошлым годом, покупатели не сильно экономят даже на товарах по скидкам. Годовая инфляция в Чешской Республике увеличилась с 14,2% в апреле до 16% в мае. Этот показатель стал самым высоким с декабря 1993 года (тогда рост цен составил 18,2%). Учитывая такую ситуацию, не будет лишним оптимизировать свои расходы.
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Как экономить в Чехии: 5 рабочих советов
- Пересмотрите свои тарифы и подписки. Возможно, получится изменить тарифный план мобильного оператора или домашнего интернета на более дешевый, отказаться от платных сервисов, которые не так часто используете.
- Не платите за денежные переводы домой. Многие перечисляют средства из Чехии, используя банковский перевод и теряя время и деньги на невыгодном обменном курсе конвертации валют. Сюда прилагаются и высокая комиссия за услугу. Но можно использовать другие решения без доплаты за скорость, например.
- Оптимизируйте расходы на коммуналку. Проверьте исправность сантехники, переходите на энергосберегающие лампочки и энергоемкие бытовые приборы.
- Планируйте свой рацион. Не покупайте лишнего и используйте весь потенциал морозилки, замораживая заранее купленные продукты или бесплатно собранные в садах фрукты и ягоды.
- Просмотрите необходимость использования автомобиля. Может быть, временно следует перейти на альтернативный транспорт?
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