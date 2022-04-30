5 полезных приложений, которые упростят вашу жизнь в Польше

В современных реалиях гораздо проще жить, если на вашем смартфоне установлено несколько полезных программ. Сегодня обратим внимание на те приложения, которые пригодятся вам за рубежом – в Польше.

Где найти жилье? Как куда-то добраться? Где заказать еду? Эти и другие повседневные задачи в Польше гораздо легче решать, если загрузить на смартфоне несколько нужных приложений.

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"JakDojade" – укажет вам оптимальный маршрут от вашего местоположения до любого адреса.

Приложение "SkyCash" позволяет легко и быстро приобрести билет на общественный транспорт, билеты на поезда "PKP Intercity", региональные железные дороги или даже в кинотеатр. Можно мгновенно производить оплату смартфоном через интернет.

"Ceneo" – онлайн-сервис для сравнения цен. Поможет экономить и не переплачивать за товары и услуги.

"Dom Gratka" – приложение для поиска жилья для аренды. Конечно, можно воспользоваться и сайтом, но программа на смартфоне более удобна, она довольно быстро работает, можно листать фотографии квартир не заходя в объявления.

"Pyszne.pl" – каталог служб доставки еды на дом или в офис. Удобно то, что сразу видно меню и цены. Заказ можно оформить сразу в приложении. Большой выбор способов оплаты, можно собирать баллы, за которые дают скидки.

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