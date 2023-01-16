5 ошибок, которые допускают иностранцы с ПМЖ в Чехии

На сегодня в Чехии находятся немало иностранцев (среди которых и украинцы), которые являются владельцами разрешений на постоянное проживание. И такие мигранты, после не одного года проживания в стране, все еще допускают несколько распространенных ошибок.

Так, по переезду в Чехию и получению вида на постоянное проживание мигранты часто забывают, например, следить за сроком действия своих документов. Поэтому напоминаем иностранцам, избравшим Чехию для жизни, о чем следует помнить за границей.

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5 главных ошибок иностранцев с ПМЖ в Чехии

Иммигранты путают полицию для иностранцев с Министерством внутренних дел

Иностранцы в Чехии часто путают полицию для иностранцев и МВД (OAMP). В то же время с 1 января 2011 года заявление на выдачу и продление вида на жительство в Чехии принимает только министерство.

Не проживают по указанному в заявлении адресу

Многие иностранцы в Чехии считают, что не обязательно жить по тому адресу, который был указан в заявлении. На самом деле это также может стать поводом для отказа в выдаче вида на жительство. Кроме того, иностранные граждане часто покупают подтверждение проживания, которое предлагают многие агентства и посредники. Это считается нарушением закона.

Забывают возвращать просроченные биометрические карты

В соответствии с законом № 326/199Sb (§103/i) иностранцы должны своевременно вернуть недействительные личные документы (прежде всего, биометрические карты). Просроченную биометрическую карту нужно вернуть без задержек. Между тем административные органы выделяют иммигрантам на возврат карты достаточно большой срок – 30 дней. Максимальный штраф за просрочку – 5000 крон.

Не сообщают своевременно о важных изменениях

Если вы изменили адрес проживания или изменили данные в личных документах, необходимо своевременно уведомить административные органы. За просрочку можно получить штраф. Так, об изменении адреса нужно сообщать до 30 дней с момента смены, если по новому адресу вы планируете жить больше 30 дней. Если у вас изменились личные данные в документах или потеряли или повредили биометрическую карту, об этом нужно сообщить до 3 рабочих дней.

Не знают, для чего нужна промежуточная виза

Промежуточная виза необходима для выезда за границу, когда вы ждете рассмотрения вашего заявления. Официально она называется "визовая наклейка".