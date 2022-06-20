5 лучших бассейнов на крышах Мадрида

Когда на улице царит жара, то так и хочется с головой нырнуть в освежающий бассейн. Сегодня рассказываем, где в Мадриде найти самые крутые бассейны.

А крутые они тому, что расположены на крышах домов. И это отличная возможность не только спастись от палящего солнца и весело провести время с друзьями, но и уникальный случай полюбоваться потрясающим видом на столицу Испании.

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Gymage Lounge

Lounge resort включает в себя просторный тренажерный зал, ресторан и потрясающую террасу, с которой можно смотреть на улицы района Malasaña, купаясь в бассейне. После купания можно насладиться алкогольными и безалкогольными напитками. Стоимость посещения бассейна – 25 евро за человека.



GYMAGE Lounge Resort / Фото chichamaps

Hotel Emperador

Одно уже название этого отеля говорит о том, что гостей ждет роскошь во всем. Именно поэтому его выбирают испанские знаменитости для проведения вечеринок и свадеб. Его терраса на крыше славится своим огромным бассейном, невероятным видом на город и отличным меню.



Hotel Emperador / Фото booking

Hotel Indigo Madrid – Gran Via

Крыша этого отеля – одна из самых популярных смотровых площадок на Гран-Виа. И не только потому, что там есть бассейн. На ней также подают богатый выбор коктейлей. Кстати, номер в этом отеле можно снять только на дневное время (от 90 до 110 евро в 8 часов в зависимости от дня недели). Этот вариант часто выбирают, чтобы использовать бассейн и расслабиться.



Отель Indigo Мадрид – Гран Виа / Фото ihg

Pestana Plaza Mayor Madrid

Роскошь и холод в историческом центре столицы. Отель Pestana Plaza Major расположен в доме с более чем 400-летней историей, имеет 89 номеров, 34 из которых выходят на площадь Plaza Mayor. Терраса на крыше и бассейн на ней соответствуют всей роскоши внутри.



Pestana Plaza Mayor Madrid / Фото pestanacollection

Room Mate Oscar

Хоть бассейн этого отеля не удивляет огромными размерами, но подняться на крышу, чтобы насладиться прекрасными видами, стоит однозначно. Здесь есть удобные шезлонги, мягкие подушки под навесом. Идеальное место, чтобы устроить посиделки с друзьями.



Room Mate Oscar​ / Фото tripadvisor