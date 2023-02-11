4 мобильных приложения, которые помогают полякам экономить на покупках

Инфляция в Польше не сбавляет обороты, поэтому цены растут практически на все. Сегодня уже гораздо больше приходится платить как за базовую продуктовую корзину, так и за коммунальные и другие услуги.

В таких условиях поляки все чаще задумываются о том, как больше экономить. На помощь приходят технологии. В частности, жители Польши пользуются мобильными приложениями, помогающими неплохо сэкономить. О нескольких из них мы упомянем сегодня.

К слову Как меньше платить за отопление и свет: советы по экономии на коммунальных услугах в Польше

4 мобильных приложения для экономии в Польше

PEPPER

Это бесплатная программа, в которой есть доступ к актуальным скидкам, промокодам, купонам и акциям в различных заведениях и магазинах Польши.

Приложение PEPPER / Фото instalki

QPONY

Приложение позволяет искать акции, купоны и распродажи в самых популярных магазинах и ресторанах, а также в некоторых аптеках и бытовых магазинах.



Приложение QPONY / Фото twitter

PROMOTHEUS

Приложение показывает актуальные "рекламные буклеты" популярных магазинов.

Приложение PROMOTHEUS / Фото коллаж 24 канала

MojaGazetka

Программа будет полезна тем, кто "охотится" за акциями и другими привлекательными предложениями в разных магазинах Польши. В приложении можно увидеть актуальные скидки как на продукты, так и косметику или даже строительные материалы.

Приложение MojaGazetka / Фото facebook