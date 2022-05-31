3 сценария устроиться на Канарах: блоггер рассказал, как найти работу на островах

Канарские острова – одно из самых популярных направлений среди эмигрантов чуть ли не со всего мира. А как там насчет работы?

Блогер Олег, переехавший с семьей на Канары и живущий там вот уже три года, рассказал по собственному опыту, какова ситуация с трудоустройством на островах.

И еще Общественный транспорт в Польше с завтрашнего дня платный для украинских беженцев: какие цены

Так, по словам мужчины, он условно делит эмигрантов трудоспособного возраста на 3 группы:

Те, кто приехал на острова, имея работу. К этой категории можно отнести всех специалистов, работающих удаленно, например программисты. Такие люди в основном работают на своей работе и реже – ищут дополнительный заработок.

Ищут работу уже на месте. Такие бесшабашные переезжают на Канары, заводят новые знакомства, рассказывают о себе как можно большему количеству людей. И, как правило, им быстро удается трудоустроиться, так сказать, по знакомству. А потом открывают и свой небольшой местный бизнес. К такой категории можно отнести сезонных работников (сбор любых ягод или фруктов) или тех, кто устраивается работать в семью (уборщицы, сиделки и т.д.). В таких условиях можно заработать 1 000 – 1 500 евро в месяц.

Третья группа эмигрантов – люди с деньгами. Они просто наслаждаются жизнью в райском уголке. Иногда ищут работу для души, а не для заработка.

Работа в Польше для украинцев: смотрите свежее видео с актуальной информацией