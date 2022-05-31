3 сценария устроиться на Канарах: блоггер рассказал, как найти работу на островах
31 мая 2022 , 20:44Читати новину українською
Источник:телеграм-канал LifeTrip
Канарские острова – одно из самых популярных направлений среди эмигрантов чуть ли не со всего мира. А как там насчет работы?
Блогер Олег, переехавший с семьей на Канары и живущий там вот уже три года, рассказал по собственному опыту, какова ситуация с трудоустройством на островах.
И еще Общественный транспорт в Польше с завтрашнего дня платный для украинских беженцев: какие цены
Так, по словам мужчины, он условно делит эмигрантов трудоспособного возраста на 3 группы:
- Те, кто приехал на острова, имея работу. К этой категории можно отнести всех специалистов, работающих удаленно, например программисты. Такие люди в основном работают на своей работе и реже – ищут дополнительный заработок.
- Ищут работу уже на месте. Такие бесшабашные переезжают на Канары, заводят новые знакомства, рассказывают о себе как можно большему количеству людей. И, как правило, им быстро удается трудоустроиться, так сказать, по знакомству. А потом открывают и свой небольшой местный бизнес. К такой категории можно отнести сезонных работников (сбор любых ягод или фруктов) или тех, кто устраивается работать в семью (уборщицы, сиделки и т.д.). В таких условиях можно заработать 1 000 – 1 500 евро в месяц.
- Третья группа эмигрантов – люди с деньгами. Они просто наслаждаются жизнью в райском уголке. Иногда ищут работу для души, а не для заработка.
Работа в Польше для украинцев: смотрите свежее видео с актуальной информацией